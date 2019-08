Richard Gere ci fa (ancora) la predica: "Su Open Arms ci sono angeli"

Diviso tra barche e barconi, Richard Gere torna a fare la predica all'Italia e, in particolare, al ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'attore infatti è tornato sulla questione Open Arms e, durante un'intervista a Sky Tg24, ha detto: " Queste persone sono angeli. Persone sopravvissute alla Libia, a tragedie e a traumi anche solo per raggiungere le imbarcazioni e mettersi in mare. Sono persone straordinarie, forti, nobili. Mi piacciono molto. E poi ci sono anche i volontari che hanno rinunciato alla loro vita per aiutare gli altri. Sono persone straordinarie. Hanno bisogno del nostro sostegno, economico, emotivo e legale. Sono i migliori. Persone straordinarie, gli angeli di questa situazione. E per quanto mi riguarda io voglio stare dalla parte degli angeli ".

Un'opinione quanto meno di parte, quella dell'attore. Perché se da una parte è vero che tra i migranti a bordo della Open Arms ce ne sono molti che scappano dalla guerra e che pertanto hanno tutto il diritto e il dovere di essere accolti, dall'altra è altrettanto vero che molti a bordo di quella nave sono migranti economici che il nostro Paese non è im grado di accogliere.

Le parole di gere faranno certamente discutere. Proprio oggi, il ministro dell'Interno lo aveva rimproverato, dicendo: " Il ricco attore viene in Italia a fare il fenomeno buonista in barca con le Ong, ho l'impressione che in America non sarebbero così tolleranti ". Non da meno, Giorgia Meloni, leader di Fratelliu d'Italia: " Dopo il duro lavoro che lo ha visto impegnato nella propaganda filo-migrazionista a bordo della Open Arms, ecco Richard Gere godersi il meritato riposo in un elegante motoscafo. Ma davvero questi pseudo filantropi vogliono impartire lezioni di solidarietà all'Italia? ".