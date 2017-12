Ride e scherza col figlio su YouTube. Poi stermina l'intera famiglia

Risate e sorrisi. Gli auguri di Natale insieme al figlio di 11 anni e poi la follia. Anthony Milan Ross, 45 anni, ha ammazzato a colpi di pistola l'ex moglie di 38 anni, la figlia Anora di 10 mesi e il figlio col quale poco prima si era divertito a cantare la canzone di Natale e a fare gli auguri.

Un gesto ancora senza un movente. L'uomo, chef vegano diventato una piccola star del web con i suoi tutorial in cucina su YouTube, è stato arrestato per triplice omicidio. Gli agenti di polizia arrivati nella sua casa di Phoenix, in Arizona, sono stati aggrediti da Ross che in passato aveva sofferto di depressione.

Gli agenti hanno impiegato sei ore nel tentativo di entrare nell'abitazione mentre Anthony minacciava di sparare ai bimbi che, in realtà, aveva già ucciso.