Rifiuta di fare elemosina, aggredita da mendicante nel Chietino

Rifiuta di dare l'elemosina alla donna che chiede spicci davanti a un Lidl e viene aggredita brutalmente. È successo sabato scorso a Vasto (Chieti), dove una 38enne è stata spinta da una mendicante - "bassa, di corporatura robusta e di carnagione bianca", racconta la vittima -, che le ha fatto battere la testa contro una colonna del supermercato e le ha causato un trauma cranio-facciale non commotivo ed escoriazioni al naso con una prognosi di 8 giorni.

"Mi sono rifiutata di darle soldi e mi ha spinto facendomi battere la testa contro i pilastri che sono davanti al supermercato", ha raccontato la donna al portale locale ZonaLocale, "Una signora mi ha soccorso e sono stati chiamati il 118 e i carabinieri". La mendicante sarebbe invece fuggita prima dell'arrivo dei militari e per rintracciarla gli inquirenti stanno setacciando le immagini delle telecamere di sicurezza.

"Ho interpellato le forze dell’ordine in merito all’aggressione", commenta il sindaco Francesco Menna (Pd), " I carabinieri stanno visionando le immagini della videosorveglianza per accertare quanto accaduto. Il fatto, se confermato, è gravissimo. Le armi che abbiamo non sono sufficienti ad intensificare l’opera di monitoraggio e a potenziare l’ordinanza anti accattonaggio che primo fra tutti i sindaci del territorio ho adottato già da diversi mesi. Il vero problema non sono gli immigrati ma i clandestini, molti dei quali abbiamo già rimpatriato ".