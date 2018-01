Rifiuti Roma, retromarcia: non andranno in Emilia

Retromarcia all'improvviso. Dopo l'apertura da parte dell'Emilia Romagna di Bonaccini che si era offerta per ospitare i rifiuti di Roma, arriva lo stop dell'amministrazione capitolina. La Raggi di fatto avrebbe fermato il tresferimento dei rifiuti verso l'Emilia come concordato in precedenza con lo stesso governatore Bonaccini. E lo stesso governatore in un'intervista a Repubblica parla della mossa del Campidoglio: "Questa è una vicenda così surreale che, da amministratore con anni di esperienza alle spalle, mai mi era capitata". Poi parla di quanto accaduto nelle ultime settimane e della scelta della Regione Emilia Romagna di impegnarsi proprio per dare una mano alla Capitale. Bonaccini poi avanza un sopsetto sui motivi che hanno spinto l'amministrazione pentastellata a fermare il trseferimento: "Spero proprio che i grillini non temano questo scenario. Ma se fosse così commetterebbero un errore gravissimo. Le istituzioni non sono di

proprietà di un partito o di un movimento, ma sono un bene prezioso che va messo al riparo dalla propaganda e dagli interessi di parte, anche nell'imminenza di un voto. Dopo di che si decidano, noi stiamo bene anche senza l'immondizia di Roma".



E alle critiche che arrivano dal governatore dem ha risposto con un post su Facebook il Movimento Cinque Stelle di Roma: "Roma ha retto alla valanga di rifiuti che ogni anno, da sempre, invade tutte le città italiane nel periodo delle festività natalizie. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.000 tonnellate in più di rifiuti sono state raccolte e avviate

a trattamento. Roma ha oltre 60mila cassonetti per strada e per uno che straborda ce ne sono dieci puliti. Ma in TV ci va sempre quello pieno. Chissà perché. Il Pd la campagna elettorale vuole farla sulla pelle dei romani".