Rigopiano, figlio pubblica un video per ricordare i genitori

Sono deceduti nella tragedia dell'hotel Rigopiano Silvana Angelucci, di 46 anni, e il marito Luciano Caporale, di 54. Per ricordare i suoi genitori, il figlio ha deciso di pubblicare in rete un video e chiede agli utenti di farlo diventare virale.

Entrambi di Castel Frentano, Silvana e Luciano sono tra le ventinove persone che hanno perso la vita a causa della slavina che ha colpito l'hotel e sotto la quale sono rimaste intrappolate. Nel filmato, marito e moglio si trovano in macchina, sorridenti e spensierati. Alla radio passa una canzone di Arisa e loro decidono di cantarla e di immortalare il quadretto familiare.

Questo accadeva prima che una slavina travolgesse l'hote Rigopiano e portasse via tutto: la struttura e la maggior parte delle persone che avevano deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in montagna. Anche i due titolari del salone di bellezza amavano la montagna, così come il ballo e il volontariato. (GUARDA IL VIDEO)