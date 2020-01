Rimini, sessantenne perseguita il giovane amante con il sesso estremo: ammonita dal questore

Si erano conosciuti per caso e da quel momento tra i due, un'imprenditrice sessantenne lombarda e un commesso romagnolo di 25 anni, era scattata una forma di attrazione che li aveva spinti a iniziare una vera e propria relazione. Che, però, nel tempo, per il giovane si era fatta più complicata per le richieste della donna, che con una certa insistenza l'avrebbe voluto introdurre nel mondo del sesso estremo. È accaduto a Rimini dove, secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, la donna per mesi avrebbe tormentato il giovane con le sue richieste.

Una relazione normale

La donna, impresaria lombarda nel campo del tessile, aveva incontrato il 25enne nel Riminese, nel negozio dove lui lavorava. I due avevano iniziato a frequentarsi nonostante la lontananza e nonostante la differenza d'età di 35 anni. In base a quanto riportato dal quotidiano, l'imprenditrice, separata dal marito e nonna di due bambini, aveva iniziato a frequentare assiduamente la Riviera proprio per incontrare il giovane fidanzato, al quale aveva pensato di proporre "un'evoluzione" del loro rapporto.

La proposta di fare bondage

Secondo quanto ricostruto, anche grazie alla testimonianza del commesso, la donna gli avrebbe proposto di frequentare alcuni circoli dove si praticano rapporti sadomaso, come per esempio il bondage, pratica in cui si immobilizza il partner (che è consenziente) o se ne limita temporaneamente la capacità sensoriale. Gli strumenti utilizzati per legare la persona sono, solitamente, corde, corsetti, cappucci, bavagli o catene. Di fatto, il bondage si basa sull'impedimento consensuale della libertà fisica.

Il rifiuto del giovane

Ma il 25enne, alla richiesta della fidanzata, aveva rifiutato, pensando probabilmente che quelle pratiche non facessero per lui. Per cercare di convincerlo, la donna gli aveva inviato qualche foto degli strumenti e altra documentazione. "Non me la sento", avrebbe detto il ragazzo all'imprenditrice, rifiutando le pratiche più spinte. Dopo l'offerta della donna, il riminese avrebbe anche scelto di chiudere la relazione con lei. E, a quel punto, sarebbero iniziate le insistenze da parte di lei.

Le insistenze della donna

Secondo quanto riportato, per circa tre mesi la donna avrebbe chiamato il ragazzo fino a 50 volte in un'ora, oltre a presentarsi nel negozio dove il giovane lavora, per diverse ore, davanti alle vetrine, ad attenderlo. Il 25enne, sentendosi minacciato e perseguitato dalla ex compagna, aveva quindi deciso di raccontare tutto alle forze dell'ordine per porre fine a quel tormento, visto che la vita gli era stata resa impossibile da quel comportamento.

La denuncia e il provvedimento

Il giovane, quindi, aveva chiesto aiuto alla polizia, raccontando la sua storia nei dettagli. L'imprenditrice, dopo il racconto del giovane agli agenti, è stata convocata in questura, dove le è stato notificato l'ammonimento che il questore, appunto, aveva firmato nei suoi confronti. Se dovesse continuare a tormentare l'ex fidanzato, la donna potrebbe incorrere in una vera e propria denuncia penale.