Frosinone, la rissa tra immigrati finisce a coltellate

Una rissa nata all'interno di un'abitazione privata è finita a coltellate. I protagonisti della vicenda sono alcuni migranti residenti a Frosinone, in un condominio di viale Mazzini, nei pressi del comando provinciale dei carabinieri. La lite sarebbe nata in casa, ma sarebbe poi proseguita fuori, prima all'interno del condominio e poi per strada. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e dell'ambulanza. "La ricostruzione dell'episodio", si legge qui, è tutt'ora al vaglio della polizia. Due, nello specifico, le persone che sarebbero state traportate d'urgenza in ospedale. Gli altri migranti, invece, sarebbero stati medicati sul posto. I motivi del litigio per ora sono sconosciuti, di certo c'è che la rissa ha suscitato una forte apprensione nei cittadini che si trovavano nei limitrofi e nel vicinato. Pare, infatti, che la telefonata alle forze dell'ordine sia stata fatta da una ragazza che abita all'interno dello stabile.

Dalle immagini forniteci dal quotidiano ciociaro La Provincia, si evince la presenza del sangue tanto sulle scale quanto sul pianerettolo condominiale. Presumibilmente, quindi, la lite ha avuto uno svolgimento dinamico e, appunto, è sfociata negli spazi comuni, dopo essere iniziata all'interno dell'appartamento abitato dai protagonisti. Da quanto si legge in questo articolo, poi, l'accoltellamente è uno solo. E sarebbero gravi, si apprende da fonti giornalistiche, le condizioni della persona accoltellata. Il capoluogo di provincia ciociaro. Il capoluogo di provincia ciociaro, torna protagonista suo malgrado delle cronache nazionali. Solo qualche mese fa, infatti, un nigeriano era stato denunciato per "procurato allarme", per un finto pacco bomba nei pressi della stazione ferroviaria.