Rissa tra ristoratori rivali, i proprietari sono due fratelli

Una guerra feroce che dura da anni a colpi di sputi, botte, insulti e danneggiamenti. La rivalità tra due ristoranti, uno vicino all'altro, nel centro storico di Cascia per contendersi i clienti ha superato da anni il limite. Per dodici volte i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare le risse. Così il questore di Perugia ha sospeso per dieci giorni la licenza a entrambi «per motivi di ordine pubblico». I proprietari? Due fratelli. Soprattutto di sangue...