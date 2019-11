Ritirato un lotto di Acqua Vera per sospetta contaminazione batterica

Sospetta contaminazione batterica. Con questa motivazione un lotto di acqua minerale naturale Nestlé Vera "Naturae" da 50 cl è stata ritirata dal mercato in via del tutto precauzionale.

Nulla per cui allarmarsi, precisiamolo. Fatto sta che una partita di acqua minerale Nestlé non sarà più reperibile nei punti vendita di destino per il rischio di una eventuale infestazione microbica . A darne annucio è stato il Ministero della Salute che, mediante un apposito "richiamo" pubblicato sul portale ufficiale del dicastero salute.gov.it , ha dettagliato le caratteristiche del lotto incriminato a scopo puramente preventivo.

Nello specifico, si tratta di confezioni di bottigliette d'acqua minerale Nestlè in Pet da 50 cl, con il numero di lotto 9303842201 e scadenza al 10/2020. Il prodotto è stato imbottigliato da Sanpellegrino alla fonte Naturae, nello stabilimento di Castrocielo, comune in provincia di Frosinone.

Stando a quanto si apprende dalla comunicazione ministeriale, la partita sospetta sarebbe stata contaminata da batteri anaerobi sporigeni solfito-riduttori. Si tratta di un batterio sporigeno, ovvero dotato di struttura resistente a condizioni ambientali avverse, che in caso di contaminazione alimentare, e se ingerito accidentalmente, può avere ripercussioni sul regolare funzionamento del tratto gastro-intestinale. Manifestazioni tipiche sono crampi addominali e diarrea mentre vomito e febbre sono più rari. L'intero corso della malattia si risolve in circa 24 ore e sono rarissimi i casi di sedimentazione all'interno del corpo umano.

Il richiamo è stato eseguito a seguito della segnalazione dell'asl di Frosinone che ne avrebbe analizzato un campione. Si raccomanda, pertanto, di consumare il prodotto segnalato e, in caso di acquisto già avvenuto, a provvedere la restituzione presso il punta vendita dove è stato fatto l'acquisto.