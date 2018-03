Ritrovata Rosa, finita in Turchia con un giovane pakistano

Sta tornando a Napoli Rosa Di Domenico, la ragazza di quindici anni che era scomparsa all fine di maggio del 2017, dopo avere iniziato un percorso di radicalizzazione seguito all'incontro con Ali Qasib, un giovane pakistano residente nel Bresciano, con cui era entrata in contatto sui social network.

Da allora di Rosa, scomparsa dal comune napoletano di Sant'Antimo, non si era saputo più nulla. La giovane era stata vista nelle immagini delle telecamere di sicurezza della stazione di Napoli, mentre saliva su un treno diretto a Milano. E Qasib era finito sotto inchiesta per sequestro della persona.

A ottobre i genitori della Di Domenico aveva incontrato il padre e la mdre di Qasib a Brescia. La famiglia pakistana aveva promesso di aiutarli a rintracciare la figlia, mentre su Rai3 andava in onda un servizio di Chi l'ha visto? sul caso.

L'adolescente era finita in Turchia e non aveva più dato notizie ai suoi genitori, fino a qualche settimana fa, quando era comparsa in un video in cui diceva di stare bene e di non voler più essere cercata. Negli ultimi giorni si era invece messa in contatto con l'ambasciata italiana nel Paese e chiesto di essere rimpatriata.

Rosa ha chiamato oggi i genitori, confermato che sta bene e che è diretta verso casa. Dopo avere confermato la sua identità, i carabinieri l'hanno imbarcata su un aereo da Ankara che è atterrato nel capoluogo campano intorno alle 15.

La ragazza dovrà essere sentita dalla Mobile e poi dal pm della Procura di Napoli Nord, che vogliono accertarsi su cosa sia davvero successo dal giorno della sua sparizione. Tra le ipotesi formulate nei mesi anche quelle di un "ricatto sessuale" e di radicalizzazione.