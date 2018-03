La rivelazione del Papa: "Un'infermiera mi ha salvato la vita"

"Con il vostro permesso vorrei rendere omaggio a un'infermiera suora che mi ha salvato la vita, suor Cornelia" . Salutando i 6.500 infermieri italiani ricevuti in occasione del congresso nazionale della neonata Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), papa Francesco ha raccontato un particolare del proprio passato. "Quando io a vent'anni ero alla morte - ha svelato il Santo Padre - lei è stata a discutere con i dottori, dicendo così non va. Coraggiosa e umile, sicura di quello che diceva. Molte vite si salvano così" .

"Quello dell'infermiere è un lavoro usurante" . Ricordando il "discernimento" al quale sono chiamati davanti a ogni singolo caso, Bergoglio ha sottolineato che "la carenza di personale rende gravoso e talora insostenibile lo svolgimento della professione" . Secondo il Pontefice, infatti, la mancanza di un numero adeguato di operatori nelle strutture sanitarie "non può giovare a migliorare i servizi offerti" . "Un'amministrazione saggia non può intendere in alcun modo la carenza del personale come una fonte di risparmio" , ha continuato il papa rivolgendo, quindi, un appello ai "pazienti stessi" affinché non diano "mai per scontato quanto ricevono dagli infermieri" . "Anche voi, malati, siate attenti all'umanità degli infermieri che vi assistono. Chiedete senza pretendere; non solo aspettatevi un sorriso, ma anche offritelo a chi si dedica a voi" .