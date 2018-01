Rom derubano i fedeli all'udienza di Bergoglio

Aveva appena partecipato all'udienza del Santo Padre in piazza San Pietro quando tre rom gli hanno rubato il portafogli. Il malcapitato è un turista messicano che ha avuto la sfortuna di imbattersi nelle ladre proprio mentre stava facendo ritorno in hotel. Le ladre, di 20, 30 e 31 anni, tutte residenti nel campo nomadi "La Monachina" e con precedenti penali, sono state però arrestate e ora dovranno rispondere dell'accusa di tentato furto aggravato in concorso. "Nella Capitale governata dai grillini i rom rubano anche sotto gli occhi del Papa - tuona Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio - è l'ennesimo fallimento della giunta Raggi" .

Dopo aver lasciato piazza San Pietro, il turista messicano di 34 anni stava percorrendo via di Porta Cavalleggeri quando è stato circondato dalle rom che, grazie alla presenza dei molti fedeli e turisti che defluivano dopo l'udienza, hanno potuto "agire" indisturbate sfilando il portafoglio dalla tasca del cappotto dell'uomo. I carabinieri, che transitavano in quel momento lungo la via, hanno notato la scena e sono intervenuti immediatamente bloccandole e recuperando anche l'intera refurtiva. Dopo l'arresto sono state portate in caserma e trattenute in attesa di essere condotte in tribunale per la celebrazione del rito direttissimo.