Rom invita 50 persone a cena ma se ne va senza pagare. Denunciata

Una donna di etnia rom ha prenotato una cena al ristorante per ben 50 persone, per festeggiare tutti insieme una ricorrenza speciale: peccato che al momento di saldare il conto, di oltre 2mila euro, se ne sia andata dal locale senza pagare un centesimo. La vicenda, accaduta a Cervignano del Friuli (Udine), è stata riportata da Udine Today. Secondo la titolare del ristorante l'insolvente, una giovane di 29 anni, ha promesso che avrebbe pagato il dovuto il giorno seguente al pasto: peccato che ciò non sia mai avvenuto, così la ristoratrice dopo alcuni giorni di inutile attesa ha deciso di recarsi dai carabinieri della locale stazione per denunciare l'accaduto. I militari ci hanno messo davvero poco a ritrovare la truffatrice, che è stata denunciata non solo per insolvenza fraudolenta ma anche per danneggiamento poichè, oltre all'elevato importo della cena non saldato, i 50 avventori del ristorante (a quanto pare tutti vistosamente alticci), hanno danneggiato seriamente l'attività e causando danni per ulteriori 2mila euro.

Pochi mesi fa a Roma altri zigani avevano mangiato in un ristorante della Capitale senza pagare il conto, arrivando addirittura a pestare il titolare del locale.