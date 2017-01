Roma, massacrato a bastonate dal branco. Bengalese perde un occhio

Calci, pugni e bastonate. Ancora. Nel giro di pochi giorni, un ambulante bengalese è stato massacrato di botte per ben due volte da una banda di adolescenti. Il pestaggio si è regitrato per le strade del Tuscolano. A denunciare la violenza è l'associazione Dhuumcatu, impegnata da vent'anni a rappresentare gli interessi della comunità bengalese.

La lettera-denuncia dopo l'aggresione

Preso a bastonate così tanto e così forte da fargli perdere un occhio. La vittima, un ambulante bengalese, è stato ricoverato dopo l'ennessima violenza subita in pochi giori. Ora, l'associazione Dhuumcatu, denuncia il fatto con un lettera alle forze dell'ordine. " I bengalesi non sono esseri umani? Si può picchiare un bengalese, fino a fargli perdere l’uso di un occhio " chiedono dall'organismo che difende la comunità bengalese.