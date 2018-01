Il rom travolse e uccise il padre. Libero dopo soli quattro anni

Sei anni e 4 mesi di carcere. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello per Sonic Halilovic, il 23enne rom che uccise nel 2013 il meccanico di 72 anni travolgendolo in retromarcia durante un tentativo di rapina. Il rom si accorse di ciò che era successo, ma aveva scelto ugualmente di scappare. Si costituì dalla polizia il giorno seguente.

Adesso però il rom è già libero dopo aver scontato quattro anni tra galera e arresti domiciliari. "È una vergogna enorme, mio padre proprio non valeva niente per la giustizia", si è sfogato Fabio Orsi, figlio della vittima. Come si legge sul Resto del Carlino, l'avvocato ha spiegato che Halilovic resta in libertà in attesa che il Tribunale di Sorveglianza decida se applicare nei suoi confronti una misura restrittiva.