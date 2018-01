Roma, le 14enni stuprate: "Il Sinto ci ha legate e spogliate"

Le due studentesse 14enne hanno raccontato gli attimi dello stupro subito da Alessio il Sinto, 20 anni. " Abbiamo capito che non avevamo scampo quando ci hanno trascinato su quei divani vecchi ammucchiati per strada, in un angolo nascosto, e hanno tirato fuori le manette ". I dettagli però non sono riusciti a pronunciarli, troppo è il dolore. Troppe le lacrime.

Il racconto choc

Le ragazze sono state ascoltare durante l'audizione protetta. La procura - come riporta Il Messaggero - ha congelato le accuse contro i ventenni accusati dello stupro del Collatino. Le 14enne hanno riferito le violenze, le botte e quella trappola che le ha strappate alla giovinezza. Il sinto, Alessio, quello vestito tutto firmato e conosciuto su Facebook ha il dito puntato contro: è lui lo stupratore. Cristian, l'amico di 26 anni, invece era il palo, " la staffetta. Era rimasto in fondo alla strada. Doveva controllare che nessuno arrivasse, che nessuno ci salvasse ". Mentre uno controllava la strada, " Alessio ci ha legate una dopo l' altra, ci ha tolto i vestiti... ". Attimi di tensione. I nervi saltano e le ragazzi esplodono in un pianto durante l'udienza.

Mario Seferovic, Alessio, e Maikon Bilomante Halilovic sono questi i 3 indicati dalle ragazzine. Nomi che non conoscevano prima. Al procuratore aggiunto Maria Monteleone, la prima vittima ha spiegato che " ho conosciuto Alessio su Facebook. Abbiamo chiacchierato, mi ha chiesto di uscire e ho accettato ". E ancora: " Sono stata io a convincere la mia amica, lei mi sconsigliava. Era una trappola ".