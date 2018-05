Roma, 23enne trovato morto. Sul suo corpo la scritta col rossetto: "Mi vendicherò"

È giallo sulla morte di un 23enne ritrovato senza vita nella sua camera da letto dai genitori. Sul suo corpo, scritte con un rossetto, c'erano queste parole: "Mi hai lasciato sola. Mi vendicherò." È successo a Roma, vicino ai Parioli, martedì mattina. Dopo il ritrovamento la coppia ha subito chiamato la polizia che ora sta svolgendo le indagini. Come riporta il Corriere, i genitori hanno detto alle forze dell'ordine che il figlio faceva uso di alcol e stupefacenti.

Sul corpo del giovane non sono stati riscontrati particolar segni di violenza e solo l'autopsia potrà stabilire quali siano le cause del decesso del giovane. La fidanzata del giovane, con cui il ragazzo è stato visto rientrare a casa ieri sera, è indagata per omicidio colposo. Secondo il pm Mario Dovinola, i due potrebbero aver avuto un litigio che avrebbe spinto il giovane ad annunciare la fine del rapporto. Ma la ragazza, sentita dalla polizia, ha dichiarato di non essere l'autrice della scritta col rossetto. Tutto dipenderà comunque dall'esito dell'autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, quattro giorni fa il giovane aveva scritto un post ambiguo su Facebook: "Bisogna lottare tutti i giorni, per tutta la vita, per non lasciarsi andare".