Roma, abusi su studentessa. Il prof: "Ero innamorato, chiedo scusa"

Ha di fatto ammesso quanto gli è stato contestato dalla Procura di Roma Massimo De Angelis, il 53enne insegnante (ora sospeso) dell'Istituto Massimo. L'uomo è stato arrestato due giorni fa per atti sessuali con minorenne. De Angelis specifica però che non si tratterebbe di abusi in quanto la ragazza sarebbe stato consenziente.

"Quello che c'è scritto nell'ordinanza corrisponde sostanzialmente al vero - ha detto il professore al gip Annalisa Marzano durante l'interrogatorio di garanzia svoltosi questa mattina nel carcere di Regina Coeli - ma io ero innamorato di questa ragazza. Era un rapporto consenziente. In 25 anni di insegnamento non mi era mai successa una cosa simile".

"Chiedo scusa a tutti, a cominciare dai genitori della ragazza. Ho tradito me stesso, gli studenti, i miei colleghi e l'istituto", ha affermato il professore. De Angelis, l'insegnante dell'Istituto Massimo di Roma, ora sospeso dal servizio, arrestato con l'accusa di abusi su una studentessa quindicenne. Oggi nel corso dell'interrogatorio di garanzia in carcere a Regina Coeli davanti al gip ha ammesso i fatti.