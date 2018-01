Roma, lo aggrediscono in 4 per rubargli il cellulare

Massacrato di botte un cellulare. Ieri, a Roma, in quattro, presumibilmente indiani, hanno picchiato selvaggiamente un bengalese nel parco di via Statilia, vicino a via di Santa Croce in Gerusalemme.

Un'area che ilgiornale.it aveva già segnalato come altamente degradata per via della presenza di occupazioni abusive di stranieri e che ora torna alla ribalta per questa aggressione. Già in passato si sono verificati episodi di violenza che sono stati denunciati più volte dai residenti esasperati che, ieri, hanno deciso di riprendere tutta la scena e chiamare immediatamente le forze dell'ordine. La vittima bengalese è stata portata in ospedale e, fortunatamente, non è grave. Intanto Fabrizio Lastei, portavoce del comitato popolare Santa Croce, e Augusto Caratelli, presidente del comitato difesa esquilino-monti, hanno espresso le loro preoccupazioni e hanno ringraziato i residenti: "Il video - si legge nel comunicato riprende dei balordi che pestano violentemente un uomo a terra, non conosciamo l'esito del pestaggio per le minacce lanciate alle vedette che ringrazio di cuore per il coraggio dimostrato. Ora basta, il vaso è pieno nelle prossime ore raduneremo i cittadini dell'Esquilino nel parco per dire basta a questa violenza. Roma può cambiare se i cittadini si costituiranno in comitati".