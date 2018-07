Roma, arrestate dieci borseggiatrici nomadi

In poche ore sono finite in manette dieci borseggiatrici, tutte nomadi, sorprese “in azione” dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle zone della Capitale maggiormente frequentate dai turisti e nei pressi delle fermate della metropolitana. Proseguono infatti senza sosta i controlli volti a garantire una maggiore sicurezza nella Città Eterna.

Quattro donne, di età compresa tra i 19 e i 30 anni e tutte con precedenti, sono state bloccate dai militari dell’Arma a Fontana di Trevi. Avevano accerchiato una turista australiana di 23 anni, intenta a scattare foto, derubata del portafogli che conteneva 200 euro e documenti personali.

In via Catone i carabinieri hanno notato altre tre donne, dai 17 ai 40 anni, già note per precedenti reati specifici e domiciliate presso il campo nomadi di via Sebastiano Vinci. Le tre hanno avvicinato alle spalle un turista dell’Honduras, rubandogli il portafogli. I militari le hanno arrestate e recuperato la refurtiva.

Altre tre donne, dai 18 ai 33 anni, domiciliate presso il campo di Castel Romano, sono state bloccate nella stazione metro Cavour subito dopo il furto di un portamonete contenente 400 euro: vittima una turista spagnola 45enne.

Le dieci donne sono state accusate di furto aggravato in concorso. La ragazza minorenne è stata trasferita presso il Centro di Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli; quattro di loro sono state sottoposte agli arresti domiciliari e le altre cinque sono state portate in caserma e trattenute in attesa del rito direttissimo.