Roma, auto in panne per la neve: nomade ne approfitta per rubare

Una nomade approfitta di un'automobile rimasta in panne a causa della neve per rubare tutto ciò che la proprietaria ha lasciato all'interno.

Succede a Roma, dove nella notte si è verificata una forte nevicata che ha portato i cittadini a scendere in strada con gli sci, ma anche diversi disagi nella circolazione di treni e autobus. In tutto questo caos, una donna rom approfitta del momento per rubare dalle auto rimaste in panne in strada.

Come riporta Il Messaggero, la 32enne si avvicina a una vettura, forza la serratura e si appropria del borsone lasciato dalla proprietaria. Il bottino è il campionario di una nota casa produttrice di elettrodomestici per un valore complessivo di 3.500 euro. Commesso il furto, la nomade sale velocemente a bordo di un'altra macchina che la aspetta con il motore acceso. Un passante nota però la scena e tempestivamente avverte i carabinieri, che in pochi minuti fermano la rom. Ora lei è accusata di furto aggravato in concorso e la refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria della macchina.