Roma, aveva cocaina nel reggiseno: arrestata Fabiola Moretti, ex di un boss della Magliana

La chiamavano la "primula rossa" della banda della Magliana e, negli anni, il nome di Fabiola Moretti si è fatto sentire per il suo passato piuttosto ingombrante. Ma anche per il suo presente. Anche perché, in queste ore, la donna è stata fermata per detenzione e spaccio di stupefacenti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, venerdì pomeriggio, infatti, mentre attraversava con la sua macchina via Laurentina, a Roma, la donna, che oggi ha 64 anni, è stata fermata a un posto di blocco. Una volta perquisita dalle forze dell'ordine è stata trovata in possesso di droga.

La coca nel reggiseno

In base a quanto riportato, infatti, a Moretti, che si trovava alla guida della sua Citroen C1, i carabinieri avrebbero trovato nascosto nel reggiseno oltre un etto di cocaina. Quindi, i militari di Pomezia l'hanno arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre hanno denunciato il genero, che si trovava in auto con lei e che aveva con sé una modica quantità di hashish. In queste ore, le forze dell'ordine stanno indagando sulla provenienza della droga e sulla sua eventuale destinazione. Dai primi accertamenti, è emerso che la donna stesse rientrando a casa, a Santa Palomba, fra Roma e Albano.

I precedenti della donna

La sua abitazione, già in passato, era stata al centro di numerose operazioni di polizia. Tre anni fa, infatti, Fabiola Moretti era stata arrestata nell'ambito di un'altra operazione antidroga della sqaudra mobile e del gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata della guardia di Finanza. Quattro anni fa, invece, la donna era stata fermata dai carabinieri per avere accoltellato più volte il compagno della figlia, nel corso di una "spedizione punitiva" avvenuta nella sua abitazione. La vittima è lo stesso 27enne che, poche ore fa, è stato trovato in macchina con lei. Pochi mesi prima, genero e figlia, erano finiti in manette sempre per questioni legate agli stupefacenti.

Chi è Fabiola Moretti

La donna, considerata un personaggio chiave, oltre che collaboratrice di giustizia in inchieste che vanno dall'omicidio di Carmine Pecorelli alla scomparsa della giovane Emanuela Orlandi, era stata la ex compagna di Antonio Mancini, detto "l'accattone", esponente di spicco della banda della Magliana, e di Danilo Abbruciati, altro boss ucciso nel novembre del 1982 a Milano, durante il fallito agguato al vice presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone. Fu amica a Enrico De Pedis, superboss della Magliana, conosciuto soprattutto con il nome di Renatino.