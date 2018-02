Roma, banda di rom scala un palazzo: poi pestano e rapinano anziana

Due ragazzi rom di 14 anni hanno scalato un palazzo in via Tor Fiorenza a Roma, si sono introdotti in un appartamento del quinti piano poi hanno aggredito e picchiato una 60enne

La rapina

" Ero sola in casa - ha spiegato la proprietaria alle forze dell’ordine, come riporta Il Messaggero - quando ho sentito un rumore provenire dalla finestra del salotto. Ho tirato su la saracinesca: ho creduto di morire ". I due rom hanno usato le imbalcature fuori dallo stabile per salire fino al piano. Nessuno si è accorto di nulla, nonostante fossero appena le 18.30.