Roma, bus travolge e uccide uomo trascinato per 15 metri

A Roma, ieri sera, un uomo è stato travolto e ucciso da un bus dell’Atac a piazza Risorgimento. La vittima è stata investita dal conducente del 590 che, non si è accorto della sua presenza, e lo ha trascinato per una decina di metri.

Si tratta di un cittadino cingalese di 58 anni che è rimasto agganciato alla fiancata del bus e il suo corpo è stato dilaniato dall'autista del bus che non si era reso conto di quel che stava succedendo. Ai medici di un’ambulanza dell’Ares 118 non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell'uomo, mentre la vettura è stata sequestrata. I vigili urbani hanno ascoltato il conducente del 590 che, come scrive il Corriere della Sera, ha accusato un malore e poi è stato accompagnato per accertamenti all'ospedale Santo Spirito dove è stato sottoposto anche all’alcoltest e al drugtest. Intanto, dalle prime indagini, pare che la vittima, al momento dell'incidente, si stava apprestando ad attraversare la strada.