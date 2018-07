Roma, cade dal 3° piano, bimbo di 8 anni in condizioni molto gravi

Si trova in gravi condizioni di salute il bambino di 8 anni precipitato da un davanzale della sua abitazione di via Collatina a Roma.

Il piccolo, affetto da cecità, stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, sarebbe stato vittima di un incidente. Avrebbe preso uno sgabello per portarsi all’altezza di una finestra del proprio appartamento, collocato al terzo piano di uno stabile, ma nello sporgersi, una volta perso l’equilibrio, sarebbe precipitato verso il basso. Al momento della disgrazia non sarebbe stato da solo in casa, ma la madre ed i tre fratellini, in quel momento, non si trovavano accanto a lui. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti, che avrebbero assistito alla terribile scena, mentre nessuno nell’appartamento si era ancora accorto di nulla. Immediata la corsa al Pronto Soccorso in codice rosso, grazie al tempestivo intervento del 118.

Il piccolo ha subito un primo intervento per asportare la milza, irrimediabilmente danneggiata dopo l’impatto, tuttavia si trova ancora ricoverato in condizioni molto gravi. Anche se gli inquirenti propendono nel ritenere l’incidente frutto di una tragica casualità, continuano le indagini per ricostruire al meglio tutta la situazione degli attimi che hanno preceduto la caduta.