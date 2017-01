Roma, cade un albero: donna in ospedale

Una donna e il suo bambino sono stati coinvolti dalla caduta di un albero, probabilmente causata dal forte vento, in viale dell’Artigianato all’Eur.

Il bimbo non ha riportato conseguenze, mentre la madre è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ricoverata in ospedale per delle lievi ferite. I vigili del fuoco, immediatamente intervenuti per i soccorsi, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche la polizia municipale.

"A nome di tutta l'amministrazione, esprimo pieno sostegno alla donna e al figlio, rimasto fortunatamente illeso, che sono stati colpiti da un albero caduto all'Eur, in viale dell'Artigianato, angolo piazza Santo Domingo", ha detto l'assessore alla Sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, "L'albero è collocato all'interno di un perimetro in affidamento alla catena McDonald's e di proprietà dell'ente EUR Spa. Abbiamo, comunque, avviato tutte le verifiche necessarie a definire l'accaduto".