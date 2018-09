Roma: cede la palina Atac, ferita una donna

Dopo i bus in fiamme arrivano le paline "assassine". Intendiamoci, non è morto nessuno ma, a Roma, una donna di 57 anni che aspettava il mezzo pubblico ha subìto una ferita importante quando una palina dell'Atac le è letteralmente caduta addosso.

L'incidente è avvenuto ieri verso le 20,30 a largo Alessandro Caravallini, all'altezza della Circonvallazione Cornelia. La donna, si legge su Romatoday, è stata immediatamente soccorsa dalle altre persone che erano in attesa di salire sugli autobus dell'Atac che hanno una fermata in quel punto della città. Sul posto è arrivato il 118 che ha trasportato in ambulanza la donna di 57 anni all'Aurelia Hospital e la polizia locale di Roma Capitale del XIII mini-municipio, quello che comprende il quartiere Aurelio nel versante Nord-Ovest della città. Qualche giorno fa, sempre in questa zona, era andato in fiamme l'ennesimo autobus, segno di un degrado della Capitale che sembra non avere un freno.