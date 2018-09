Quella coppia che coltivava marijuana nella mini serra di casa

Una coppia romana aveva una mini serra per la coltivazione della marijuana all’interno della propria abitazione, nel quartiere Spinaceto a Roma, ma i due sono stati scoperti dai carabinieri. Si tratta di un uomo di 52 anni e di una donna di 51 anni, entrambi incensurati. Ad arrestarli sono stati i carabinieri della Stazione Roma Tor de’ Cenci.

Passando per viale Caduti per la Resistenza, nel corso di uno dei servizi di pattuglia quotidiani, i militari hanno notato qualcosa di singolare in uno dei palazzi. Al secondo piano, su un terrazzo, si vedeva una piccola pianta di marijuana. Hanno così deciso di fare un controllo all’interno dell’abitazione.

Subito è scattata l’ispezione nell’appartamento in cui vive la coppia. Sul terrazzo è stata rinvenuta la pianta di marijuana che aveva insospettito i militari e all’interno dell’abitazione c'era una stanza adibita a serra per la coltivazione di piante di marijuana, con altre due piante alte oltre un metro.

Le piante avevano un sistema di irrigazione automatica e sono stati rinvenuti concimi e fertilizzanti, insieme a un bilancino di precisione.

La coppia dovrà difendersi dall’accusa di coltivazione di sostante stupefacenti. I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.