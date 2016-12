Roma, crolla una palazzina: trovate morte madre e figlia

Una violenta esplosione, poi il crollo. È successo ad Acilia, sul litorale romano, in un grave incidente che ha coinvolto una palazzina in via Giacomo della Marca e per il quale è scattato l'allarme intorno alle 14.07, portando sul posto vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

Sarebbe dovuto a un'esplosione di gas il crollo, per il quale non ci sono al momento ancora informazioni precise. Dopo sette ore di ricerche, i soccorritori hanno trovato i corpi senza vita della madre e della figlia di 8 anni. Una famiglia di cingalesi invece, inizialmente data per dispersa al momento dell'incidente, è stata individuata altrove. Altre due persone sono state estratte vive.

La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta in merito al crollo della palazzina avvenuto in via Giacomo della Marca, ad Acilia. L'ipotesi di reato per la quale si indaga è disastro colposo.