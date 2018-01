Roma, donna spinta sotto metro. L'uomo fermato: "Me lo ha detto Dio"

"Ho sentito delle voci.. me lo ha detto Dio" . Lo ha dichiarato l'uomo fermato nella notte con l'accusa di aver spinto la donna peruviana sotto la metro alla fermata Eur-Fermi di Roma. Affetto da problemi psichici, l'uomo, italiano di 47 anni, avrebbe farfugliato frasi senza senso agli agenti che lo hanno bloccato nella casa dove viveva con la madre.

Chi lo conosceva avrebbe detto che in passato non era mai stato violento. Lunedì l'interrogatorio di convalida per cercare di capire il motivo che lo avrebbe indotto a compiere un tale gesto.

La vittima