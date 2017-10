Roma, ecco il "multificio". Così il Comune incassa 190mila euro al minuto

C'è un via a Roma soprannominata il "multificio": si tratta di via di Portonaccio. Questa strada, grazie alle telecamere e a una corsia preferenziale-fantasma, ha fatto accumulare multe ai romani e non oltre 23 milioni di europ di multe in soli due mesi. L'agenzia DIRE ha realizatto un esperimento che sottolinea come questa via sia uan vera miniera di sanzione e denaro.

L'esperimento

L’Agenzia DIRE ha piazzato per cinque minuti consecutivi una telecamera sui cinquecento metri di strada che separano l’uscita dell’A24 e la stazione Tiburtina, come riporta Il Messeggero. In via Portonaccio secondo il video realizzato dal tema di DIRE il comune della Capitale incasserebbe 190euro in un giorno. Nel filmato di 5 minuti si vedono sette automobili non autorizzate che passano dove non avrebbero dovuto. Risultato? Una bella multa.