Roma, FdI mostra magliette blu "contro magliette rosse radical chic"

Sono in tutto 220, tra politici ed amministratori locali, ad aver deciso di aderire all’iniziativa di indossare delle magliette blu, proposta negli scorsi giorni da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia.

Un simbolo per contrastare il dilagare delle magliette rosse, che gli estremisti dell’accoglienza ai migranti non mancano di ostentare e di sovraesporre mediaticamente in ogni occasione in cui ci sia da attaccare la politica interna del nuovo Governo.

L’iniziativa è avvenuta a Roma, dove si è voluto dare un forte messaggio di vicinanza e solidarietà nei confronti di tutti quegli italiani dimenticati dalle istituzioni, oltre 5 milioni, che vivono sotto la soglia di povertà.

È la stessa Giorgia Meloni a chiarire in modo esplicito il senso della manifestazione, come riportato da “Il Giornale di Sicilia”: “Questa è la nostra risposta ai radical chic di sinistra, che hanno chiesto di indossare una maglietta rossa per chiedere più immigrazione. Fratelli d’Italia invece, ritiene che la priorità debba essere quella di aiutare gli italiani che soffrono” .