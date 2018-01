Roma, giovane accoltellato senza motivo: "Gli aggressori volevano divertirsi"

È stato accoltellato in pieno centro a Roma senza un apparente motivo. Un giovane rugbista di 29 anni si trovava con altri due amici in zona Campo de' Fiori, quando è stato aggredito da alcuni ragazzi. I due amici sono riusciti a scappare mentre il 29enne è stato raggiunto da un gruppetto di giovani e accoltellato. È stato il giubotto a salvarlo, impedendo che la lama del coltello raggiungesse il cuore, ma il giovane ha comunque riportato diverse ferite.

I fatti

"All'una e trenta siamo andati via dal pub. Stavamo camminando su corso Vittorio Emanuele II per andare a prendere il bus notturno che ci avrebbe portato a casa" , ha raccontato la vittima al Messaggero. "Arrivati all’altezza di piazza della Chiesa Nuova abbiamo sentito urlare. Alcuni ragazzi, in un'auto parcheggiata, gridavano parolacce e insulti verso le nostre madri".



I ragazzi hanno provato a tenersi a distanza, ma sono stati raggiunti dal gruppo di quattro o cinque giovani. I tre amici si sono divisi per sfuggire all'aggressione, ma il 29enne non è riuscito a scappare ed è rimasto ferito: " Si è avvicinato a me continuando a insultarmi. Io ho alzato le mani e gli ho detto 'Stai calmo, cosa stai facendo, torna in macchina!'" , ha spiegato.

Le indagini