Roma, guardia giurata uccide un collega: "Il colpo è partito da solo"

Stava pulendo la pistola quando accidentalmente è partito un colpo che ha ucciso il collega. Questo il racconto della guardia giurata che questa mattina ha ucciso il coinquilino.

Come racconta Il Messaggero, erano circa le 7,40 quando un uomo tedesco di 36 anni, David Raphael Hombucher, guardia giurata dell'istituto di vigilanza Mc Service, è morto dopo essere stato centrato alla spalla da un colpo di pistola, una semiautomatica calibro 45, nella sua stanza in via degli Elci, nel quartiere periferico di Centocelle di Roma.

"Il colpo partito per errore"

A colpirlo sarebbe stato Giovanni Gagliardi, compagno di stanza della vittima e anche lui sorvegliante. Il 23enne ha raccontato che il colpo di pistola sarebbe partito per errore mentre stava pulendo l'arma. Nonostante la tempestiva chiamata dei soccorsi, il 35enne è deceduto.