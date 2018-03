Roma, i vigili urbani: "Non abbiamo carta per stampare i verbali"

Ai vigili urbani del Comune di Roma - i celebri "pizzardoni" - mancherebbero pure le risme di carta per stampare i verbali.

Questa la denuncia di alcuni agenti, che hanno chiesto l'anonimato, dall'edizione romana di Repubblica oggi in edicola. Secondo la segnalazione al quotidiano capitolino in diversi gruppi della Municipale la carta per le stampanti mancherebbe ormai da tre mesi: da dicembre dell'anno scorso non sarebbero più state effettuate consegne.

La soluzione è stata trovata grazie alla generosità di un agente assicurativo che ha regalato ai pizzardoni alcune risme. In altri uffici sono state organizzate delle collette per provvedere all'acquisto. Tuttavia le norme anticorruzione vieterebbero di accettare i regali senza darne comunicazione al Comando generale.

Un paradosso che appare quasi irrilevante al confronto di quello dei vigili che non possono lavorare per mancanza di carta. Chissà se il sindaco di Roma Virginia Raggi verrà informata di questo disservizio. E se nel caso deciderà di intervenire per sanare la mancanza.