Roma, ora vanno a fuoco anche i bus regionali del Cotral

Ora vanno a fuoco anche i pullman Cotral, il servizio pubblico dei trasporti del Lazio. All'alba di ieri i residenti di Bellagra, paesino sui Monti Prenestini hanno avuto un brusco e orribile risveglio.

Alle 5,45, in base alla ricostruzione fornita dai carabinieri del luogo, è divampato un incendio detro il pullman che aveva a bordo cinque passeggeri. L'autista si è subito accorto dell'incendio e ha fatto evacuare il mezzo prima che le fiamme annerissero le facciate dei palazzi. Flavio Cera, sindaco di Bellegra, sul suo profilo Facebook, ha dato indicazioni sui mezzi alternativi a disposizione : "Al momento la strada provinciale è chiusa a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco che stanno provvedendo a rimuovere il pulman e a ripristinare la circolazione. Cotral ha previsto di sopperire al disservizio con un pulmino 21 posti per accompagnare chi ha necessità a prendere i mezzi. Le corse per Rocca Santo Stefano si fermano alla rotatoria e quelle per Roma partono dalla rotatoria".