Roma, piazza Navona a numero chiuso per le feste di Natale

Piazza Navona a numero chiuso. È questa la decisione messa nero su bianco nel piano di sicurezza di Roma per le festività natalizie.

Secondo quanto riporta l'Ansa, piazza Navona quest'anno sarà a numero chiuso. Per le feste di Natale è stato infatti emanato un piano di sicurezza che prevede una capienza massima di 12mila persone. All'ingresso del luogo che ogni anno, non senza polemiche, ospita la festa della Befana, con bancarelle a tema e giostre per i più piccoli, saranno posizionati varchi di accesso, contapersone e controlli a campione con l'utilizzo di un metal detector. Il tutto per scongiurare il pericolo di attentati terroristici. Anche le strade adiacenti alla piazza saranno controllate da apposito personale ed esclusivamente pedonali. Le stringenti misure di sicurezza non riguarderanno solo la piazza della Befana, ma anche gli altri punti di interesse del centro di Roma, come via del Corso, dove sono state allestite le fioriere.