Roma, picchiava la moglie e la nutriva con molliche di pane

Un uomo ha picchiato e seviziato la moglie per più di 20 anni. Entrambi 73enne vivevano a Roma, in una casa nel quartiere di Torpignattara, dove la donna subiva continue violenze e si nutriva soltanto dei pezzi di pane che gli lanciava suo marito.

Il marito, si legge sul Corriere della Sera, abusava spesso di alcolici e prendeva a calci e pugni la donna quando questa si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui. In aprile, una delle ultime volte, le ha rotto il femore lasciandola sul divano senza che venisse soccorsa dai medici per parecchi giorni. La donna ha raccontato agli agenti di polizia del commissariato di Torpignattara di aver subìto una serie di violenze fisiche e psicologiche, anche in pubblico per futili motivi e spesso l'aveva lasciata fuori di casa sotto la pioggia. Sono state proprie le urla di dolore, dovute ai pestaggi del marito, ad allarmare i vicini di casa che hanno chiamato la polizia. Le tre figlie della coppia sarebbero andate via anni fa pa causa delle violenze che il padre perpetrava nalla madre. Al termine delle indagini, la Procura di Roma ha emesso un’ordinanza di cautelare in carcere nei confronti del 73enne.