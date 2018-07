Roma, polizia sgombera i rifugiati abusivi. Ma loro: "Noi restiamo qui"

I rifugiati che hanno occupato abusivamente, a Roma, il centro d’accoglienza che li ha ospitati per anni, non vogliono abbandonare la palazzina. Nonostante, da ieri, sul posto – in via Scorticabove, a San Basilio – siano presenti mezzi e uomini delle forze dell’ordine.

Ma facciamo un passo indietro. Nel 2015 la cooperativa che si era premurata di dare aiuto ai profughi sudanesi – si tratta un centinaio persone provenienti dal Darfur ai quali è stato riconosciuto da anni lo status di rifugiati politici – ha lasciato lo stabile. Che invece ha continuato ad essere, seppur irregolarmente, la casa degli africani. Molti di loro sono ambulanti, vucumprà e lavoratori stagionali, come racconta Roma Today.

I rifugiati contro la Raggi

Lo sgombero, in programma da diverso tempo, è in atto per morosità. Da segnalare, comunque, che non ci sono state particolari tensioni tra i migranti e le forze dell’ordine: il tutto, infatti, si sta svolgendo in un clima abbastanza tranquillo, anche se, ovviamente, la situazione potrebbe cambiare.