Roma, prof del liceo abusa di una studentessa per due mesi: arrestato

Ha abusato su una studentessa per due mesi durante le lezioni private. Così è stato arrestato un insegnante romano per "atti sessuali con minorenne". I genitori della ragazza si erano insospettiti dallo strano comportamento della figlia, sia nei loro confronti che a scuola, e hanno così deciso di leggere i messaggi sul suo cellulare per un controllo. È stata poi lei stessa a raccontare quanto stava accadendo e a quel punto la coppia ha sporto denuncia.

Teatro delle violenze è il prestigioso liceo Massimo di Roma. Qui l'uomo, un 52 che insegna lettere, avrebbe corteggiato in modo insistente la minore fino a riuscire a ottenere anche un rapporto orale in un'aula. Inutili i tentativi della ragazza di allontarasi. Secondo quanto emerge dal rapporto, infatti, l'uomo avrebbe continuato a cercarla.

In seguito all'audizione, gli investigatori del commissariato Viminale hanno avviato le indagini, anche di carattere tecnico, accertando la fondatezza dell'accusa. Questa mattina gli agenti hanno eseguito l'ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, Marzano, su richiesta del sostituto Pizza.