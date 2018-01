Roma, pusher 16enne trovato con quasi mezzo milione in cocaina

Ha insospettito i carabinieri con il suo comportamento. Così i militari hanno deciso di controllare un 16enne romano, residente nella zona di Torre Gaia, che si aggirava in piena notte in una delle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca a Roma, forse in attesa di qualcuno.

Il minorenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina in tasca. Una successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha consentito ai carabinieri di sequestrare altri sette involucri del peso di 100 grammi l'uno di "polvere bianca". Con tutta quella droga, si sarebbero potute confenzionare numerose dosi da vendere al dettaglio, per un totale di quasi mezzo milione di euro.

Le indagini

Le forze dell'ordine stanno ora indagando per capire la provenienza della partita e per quale motivo a custodirla fosse un ragazzino. Per il baby pusher è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 16enne è stato poi accompagnato in un centro di prima accoglienza, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.