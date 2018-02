Roma, il resto è sbagliato: bengalese accoltella il fornaio

Un 41enne bengalese ha accoltellato alla schiena il fornaio che poco prima gli aveva dato il resto sbagliato.

Nel quartiere Borghesiana di Roma, a est della Capitale, un uomo di 41 anni originario del Bangladesh è andato in un piccolo supermercato per comprare il pane. Quando però è tornato a casa, riporta Il Messaggero, la moglie si è arrabbiata perché il resto ricevuto era sbagliato. I coniugi iniziano quindi una lite, al termine della quale il 41enne decide di tornare al mini market.

Arrivato nel negozio, il bengalese litiga con il fornaio per il resto. Ma non basta. A un certo punto tira fuori un coltello e colpisce l'uomo alla schiena. Immediatamente intervenuti sul posto, i carabinieri hanno arrestato il 41enne, che aveva ancora le mani sporche di sangue, e lo hanno condotto in carcere. Fortunatamente il titolare dell'esercizio, medicato poco dopo, se l'è cavata con soli sette giorni di prognosi.