Roma, rimossi 200 manifesti contro Papa Francesco

''Dalla mattinata di oggi agenti della Polizia Locale gruppo PICS (Pronto Intervento Centro Storico) stanno operando in diverse zone della cittĂ per rimuovere diversi manifesti abusivi affissi nella zona centro storico, sia occupando le plance comunali che i muri. Il tema degli stessi riguarda alcune frasi rivolte al Santo Padre''. Lo comunica in una nota la polizia di Roma capitale. ''Gli autori delle affissioni sono al momento sconosciuti, e non risultano pervenute denunce da testimoni. Con ausilio di personale AMA sono stati rimossi circa 200 manifesti. Domattina le ricognizioni degli agenti continueranno fino a completa rimozione''.