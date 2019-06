Roma, scavalca il cancello per il rave alla Sapienza, muore 26enne

Francesco Ginese (26) era un ragazzo originario di Foggia, ma residente da tempo a Roma. Il giovane si è reciso l'arteria femorale, mentre tentava di scavalcare un cancello per partecipare ad un rave organizzato presso l'Università La Sapienza. Il drammatico episodio è avvenuto in viale dell'Università, di fronte al civico 30. Il giovane era stato portato al policlinico Umberto I dove è stato operato d'urgenza. Nonostante gli sforzi dei sanitari per salvargli la vita, le condizioni del Ginese erano troppo critiche e per lui non c'è stato nulla da fare. Nonostante la gravità dell'incidente, il rave party non è stato interrotto e, fino a notte fonda, i partecipanti hanno continuato a ballare e a divertirsi come se nulla fosse accaduto.

I famigliari e gli amici di Francesco Ginese, una volta appreso quanto fosse accaduto a Roma, hanno immediatamente lanciato un accorato appello sui social, chiedendo donazioni di sangue per salvare la vita del 26enne. L'appello è stato accolto e rilanciato anche dalla pagina FB "Notte Bianca": "Ieri sera, mentre era in corso l'iniziativa, un ragazzo è rimasto ferito in un incidente ed è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza prevista per l'evento. Francesco è ora in ospedale e ha bisogno di aiuto. Condividiamo e rilanciamo l'appello dei suoi amici per la raccolta di sangue".