Roma, strappa la catenina d'oro a un 18enne. Arrestato dai carabinieri

Un uomo ha scippato un ragazzo, strappandogli la catenina d’oro che portava al collo, e scappando subito dopo. È l’ennesimo furto di questo genere avvenuto a Roma, stavolta nel quartiere Esquilino. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso il ritrovamento del ladro e della refurtiva.

La vittima di furto è uno studente ucraino di 18 anni. Il giovane stava percorrendo una via quando, raggiunto un angolo buio, il ragazzo è stato derubato. Un uomo, un marocchino di 31 anni, lo aveva seguito. E proprio in quel punto della strada lo aveva avvicinato, arrivandogli alle spalle. Poi ha strappato con forza la collana che il ragazzo portava al collo.

Il malvivente, però, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante. Le grida del giovane ucraino hanno infatti attirato l’attenzione dei militari, che transitavano in via Giovanni Giolitti. Subito i carabinieri sono intervenuti, incrociando e bloccando il 31enne in via Daniele Manin, mentre tentava la fuga.

L’uomo aveva ancora tra le mani la catenina d’oro con un ciondolo di diamanti che aveva appena scippato. La refurtiva è stata immediatamente riconsegnata al ragazzo. Il 31enne è stato portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.