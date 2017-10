Roma, tentano furto nella nuova Rinascente a due giorni dall'inagurazione

A Roma per giorni non si è parlato d’altro. Sui social network è stato un tripudio di foto e post sul nuovo grande magazzino della Capitale. Otto piani, 14mila metri quadri, oltre 800 brand e una terrazza mozzafiato sulla “grande bellezza”, la nuova Rinascente, aperta dopo 11 anni di lavori nella centralissima via del Tritone, è destinata a diventare la nuova Mecca dello shopping capitolino.

Peccato che oltre a romani, turisti e personaggi dello spettacolo, il palazzetto dei primi del ‘900 che ospita il nuovo tempio del lusso abbia attirato anche i primi ladri. Ieri pomeriggio, infatti, a soli due giorni dalla cerimonia del taglio del nastro, alla quale hanno partecipato il sindaco di Roma, Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, tre romeni senza fissa dimora hanno tentato di sfilare il portafogli dalla borsa di una turista cinese, intenta ad osservare gli oggetti esposti nel mall. A salvare l’ignara visitatrice è stato il tempestivo intervento dei carabinieri.

Gli agenti della stazione di San Lorenzo in Lucina, infatti, impegnati proprio nel servizio di contrasto ai reati contro i turisti, avevano già notato i tre, due donne di 31 e 23 anni e un ragazzo di 19, aggirarsi con fare sospetto lungo via del Tritone. I giovani, secondo il resoconto dei carabinieri, si sono poi spinti all’interno del centro commerciale. Dopo un breve giro di perlustrazione, hanno individuato la vittima prescelta. In un attimo hanno circondato la donna straniera, che non si è accorta di nulla, sfilandole dalla borsa portafogli e portadocumenti. Ma a far fallire il colpo sono stati i militari, che a quel punto sono intervenuti in difesa della donna.

Gli scippatori, tutti romeni senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, sono stati quindi arrestati in flagranza di reato e ora dovranno rispondere di concorso in furto aggravato. Insomma, il mega store di via del Tritone appena inaugurato è stato preso d’assalto. Letteralmente.