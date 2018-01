Roma, treno esce dai binari ​alla stazione Termini

Un Frecciabianca è andato fuori dai binari questa mattina alla stazione Termini di Roma durante alcune manovre mentre era diretto al deposito. Il convoglio al momento del piccolo incidente era senza passeggeri a bordo e dunque non sono stati riscontrati problemi per il traffico ferroviario e per gli utenti. A riferire il guasto è stata la stessa Rfi. Per capire le cause del diragliamento sono necessari ulteriori accertamenti. Si sono registrati alcuni rallentamenti sulle linee Roma-Civitavecchia e Roma-Cassino.



È stato garantito il collegamento tra la stazione e l'aeroporto di Fiumicino con il Leonardo-Express. Alcuni binari sono rimasti bloccati come il 19,20 e 21. Intanto sul fronte dell'inchiesta sul deragliamento del convoglio a Pioltello, vicino Milano, ci sono altri quattro indagati. Sono Vincenzo Macello, Marco Albanesi, Andrea Guerini ed Ernesto Salvatore, tutti dell’Unità Manutenzione di Rfi. La Polfer di Milano ha effettuato perquisizioni con sequestri di documenti nella sede di Milano di Trenord e in quella di Roma di Rfi.