Roma, trovati topi in una scuola elementare

A Roma sono avvistati dei topi girare all'interno della scuola elementare Antonio Gramsci, in via Laurentina. Le mamme dei bambini iscritti a quell'istituto, preoccupate per il fatto che i loro figli possano contrarre delle malattie, hanno annunciato una manifestazione per venerdì prossimo.

Secondo Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, "è inaccettabile che in una scuola elementare, ad anno scolastico inoltrato, si possano ancora verificare episodi di questo genere". "Ci chiediamo cosa abbia fatto l’amministrazione capitolina nei mesi estivi, - aggiunge l'esponente di FdI - alla luce delle tante segnalazioni di questo stesso carattere che continuano ad arrivarci e che denunciamo ormai da tempo. I bambini dovrebbero trovare a scuola una loro seconda casa, un ambiente sicuro e salubre". "Qui infatti trascorrono gran parte della giornata, e qui dovrebbero essere maggiormente tutelati dalle istituzioni che evidentemente invece non si dimostrano all’altezza del compito loro affidato. Pretendiamo - conclude Santori - un intervento immediato di bonifica e derattizzazione dell’istituto e la certezza per i genitori di lasciare i propri figli in una scuola sicura e igienicamente impeccabile".