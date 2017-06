Rovereto, la denuncia della Lega Nord: "Buoni spesa profughi usati solo per acquistare alcolici"

I profughi ubriachi fuori dai supermercati di Rovereto (provincia di Trento) fanno emergere alcuni dubbi alla Lega Nord riguardo ai buoni spesa elettronici adottati dall'unità operativa del Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia e affidati ai migranti.

Soldi pubblici affogati nell'alcol

Secondo il leghista Maurizio Fugatti stando alle " segnalazioni pervenute, i presunti profughi acquisterebbero per lo più ricariche telefoniche e prodotti di certo non ritenuti prioritari, come gli alcolici ". La lega fa notare come "dalla Vallagarina che alcuni profughi, già in stato di ebrezza, entrerebbero nei punti vendita e si dirigerebbero verso il reparto degli alcoolici per fare provvista". Insomma con la tessera elettronica fornita dalla Provincia i migranti comprano solo alcolici e altri oggetti futili.