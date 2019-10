Rovigo, giovane coordinatore di Forza Italia pestato da due sconosciuti

Era andato a Rovigo per passare un po' di tempo con un amico, ma nella città veneta, nella notte di domenica, è stato picchiato violentemente da due persone di circa 30 anni, senza un motivo apparente. È accaduto ad Andrea Bernagozzi, studente 20enne di scienze politiche all'università di Bologna ma residente a Modena, da poco diventato, dopo anni di militanza, coordinatore comunale dei giovani di Forza Italia.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, domenica notte, il 20enne stava conversando in una via del centro con un ragazzo di colore, quando improvvisamente gli si sono avvicinati due uomini italiani che gli hanno intimato di smettere di parlare con il giovane. In base alle prime ricostruzioni, il pestaggio è iniziato con alcuni spintoni e una caduta a terra, che ha provocato a Bernagozzi una ferita al naso. Il giovane coordinatore aveva conosciuto l'altro ragazzo in un locale del centro e con lui si era intrattenuto per una conversazione.

La motivazione dell'aggressione è ancora avvolta nel mistero, ma in tanti pensano che i due individui possano aver agito per motivi di natura politica. La vittima è stata accompagnata dagli amici prima al comando provinciale dei carabinieri, in via Silvestri e poi al pronto soccorso con l'ambulanza.